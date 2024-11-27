В Германии мужчина отсидел 13 лет за убийство, которого не совершал. Теперь он требует компенсацию в 750 тысяч евро

В Германии мужчина, отсидевший 13 лет за убийство, которого не совершал, требует 750 тысяч евро в качестве компенсации морального вреда. Подробности этой истории 27 ноября сообщает журнал Spiegel.
«Истец требует возмещения морального ущерба размером по меньшей мере в 750 тысяч евро», — приводит журнал слова пресс-секретаря местного суда.
Манфред Гендицкий отсидел в тюрьме 13 лет по обвинению в убийстве пожилой женщины в ванной в 2008 году. В итоге спустя время эксперты установили, что тогда произошел несчастный случай. После того как дело было пересмотрено и мужчину оправдали, он сказал: «Я не буду прыгать от радости. У меня нет причин для этого, 14 лет уже прошло».
Немец потребовал у властей Баварии повторную компенсацию в 750 тысяч евро. Ранее ему уже было выплачено около 370 тысяч евро. Судя по всему, Гендицкий решил, что эта сумма не покрыла всего ущерба, который был причинен ему.
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