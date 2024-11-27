В Германии мужчина отсидел 13 лет за убийство, которого не совершал. Теперь он требует компенсацию в 750 тысяч евро

Манфред Гендицкий отсидел в тюрьме 13 лет по обвинению в убийстве пожилой женщины в ванной в 2008 году. В итоге спустя время эксперты установили, что тогда произошел несчастный случай. После того как дело было пересмотрено и мужчину оправдали, он сказал: «Я не буду прыгать от радости. У меня нет причин для этого, 14 лет уже прошло».