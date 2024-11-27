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Происшествия Полиция ищет, кому петербурженка подарила 22,6 млн рублей в обувных коробках

Полиция ищет, кому петербурженка подарила 22,6 млн рублей в обувных коробках

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4 комментария

Телефонные мошенники больше двух месяцев тянули деньги из жительницы Выборгского района Петербурга. Чтобы удовлетворить их аппетит, ей пришлось заложить квартиру.

Пенсионерка обратилась за помощью в полицию накануне, сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 27 ноября. 67-летняя жительница Сиреневого бульвара с середины сентября снабжала деньгами аферистов, отказываясь верить, что стала жертвой мошенничества.

По данным «Фонтанки», разговор с пенсионеркой начали от имени мобильного оператора. С вопросов о смене номера и приходящих в связи с этим СМС переключились на счета в банках. Следующий собеседник говорил уже об опасности для конкретного счёта в банке и убеждал снять деньги и перевести их в более надёжное место. Подтверждение своим страхам петербурженка нашла в личном кабинете на «Госуслугах» — там была доверенность на её имя. Её достоверность подтвердили новым звонком якобы из Центробанка.

Повинуясь голосу в трубке, женщина обналичила 10 миллионов рублей, часть обменяла на доллары и передала деньги курьеру, спрятав их в коробку из-под обуви. Взамен получила бумагу, в которой от имени банка утверждалось, что сбережения будут переведены в сейфовую ячейку.

На этом мошенники не остановились. Пенсионерка опустошила другие свои счета, получила деньги по сертификату и после нескольких отказов всё же смогла взять кредит под залог квартиры. Часть средств она снова отдала курьеру в коробке из-под обуви, остальное перевела на продиктованные счета. В общей сложности женщина лишилась 22,6 млн рублей.

В полиции возбудили дело о мошенничестве в особо крупном размере.

Чтобы как можно меньше людей попадалось на уловки мошенников, Управление по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области создало официальный телеграм-канал «Ленинградский Cyber-страж». В нём публикуются видео с задержаниями преступников, схемы мошенничества с подробным анализом и способы защиты от киберугроз.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

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Комментарии
7
Zet
5 минут
на похороны копила...
169991062
4 минуты
что характерно, в каком-нибудь Урюпинске такие дела не наблюдаются... Только пенсионеры больших городов легко расстаются с квартирами и миллионами... Ибо не заработаны непосильным... И да... 67 лет - и уже деменция... Рановато...
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