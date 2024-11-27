В Петербурге задержали предполагаемых курьеров-мошенников. Пенсионеры отдали почти 10 миллионов

В Петербурге полиция задержала двух предполагаемых курьеров-мошенников. Известно о 12 пенсионерах, которые отдали злоумышленникам около 10 миллионов рублей. Подробности этой истории 27 ноября сообщает ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Источник: ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленобласти

В полицию Московского района 20 ноября обратилась 70-летняя жительница одного из домов на Пулковском шоссе. Она рассказала, что после телефонного разговора с «убедительным незнакомцем» отдала приехавшему к ней курьеру 470 тысяч рублей. Якобы он забрал деньги у пенсионерки для того, чтобы положить их на «безопасный» счет. Похожее обращение полиция получила от 88-летней женщины, живущей в доме на Свеаборгской улице. Все свои накопления — почти 1,9 миллиона рублей — она также отдала курьеру.

Полиция возбудила уголовные дела по статье, связанной с мошенничеством. Пожилые женщины как смогли описали внешность курьера. Правоохранители установили его личность и задержали 16-летнего подозреваемого. В этот же день был задержан и его предполагаемый 20-летний напарник.

«По оперативным данным, именно он курировал деятельность младшего товарища и получал от него денежные средства, после чего самостоятельно переводил их на счета мошенников», — сообщили в пресс-службе ведомства.

За работу курьеру пообещали платить 10-15 тысяч рублей в день. Однако молодой человек поделился, что денег так и не получил. Полиция изучила телефоны задержанных и выявила еще 12 человек, которые стали жертвами предполагаемых мошенников. Общий ущерб — больше 9,5 миллиона рублей.

«Оба подозреваемых задержаны в порядке статьи 91 УПК РФ. Полиция устанавливает все эпизоды их противоправной деятельности», — уточнили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

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