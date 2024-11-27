Иностранец на «Газели» пролетел на красный и сбил девушку на севере Петербурга. Она тоже торопилась

Водитель и девушка-пешеход забыли про правила дорожного движения в Приморском районе Петербурга. Он в полиции, она в больнице.

Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 27 ноября, авария произошла на пересечении Вербной и Репищевой улиц накануне в начале второго дня. Проскочить до того, как загорелся красный, не успел 34-летний водитель «Газели». Под колёса машины угодила 16-летняя девушка, которая также вышла на «зебру» на запрещающий для пешеходов сигнал светофора.

Пострадавшую увезли в больницу с различными травмами. Медики оценивали её состояние как среднетяжёлое.

По данным ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР), за рулём «Газели» сидел гражданин Таджикистана. По предварительной информации, в Петербурге у него нет ни официальной работы, ни регистрации. Мужчину доставили в отдел полиции, где он получил протокол за нарушение иностранцем правил въезда или режима пребывания в России.

Полиция выясняет все обстоятельства аварии.