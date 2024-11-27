В Петербурге оперативники задержали физрука, ему хотят вменить «трогательную» статью

Сотрудники полиции задержали во Фрунзенском районе Петербурга учителя физкультуры, на которого заявила директор одной из городских школ-интернатов. Мужчина мог позволять себе лишнего в общении с детьми.

Как стало известно «Фонтанке» 27 ноября, накануне в 32 отдел полиции обратилась руководитель образовательного учреждения. Женщина сообщила, что в июле 2024 года преподаватель физкультуры из их школы трогал мальчиков, находясь на отдыхе с детьми в Туапсинском районе Краснодарского края.

Сразу после полуночи 27 ноября сотрудники отдела по борьбе с преступлениями против личности задержали 62-летнего учителя. Его доставили в полицию, оформили протокол и поместили в камеру. Дело пока не возбуждено.