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Происшествия В Петербурге оперативники задержали физрука, ему хотят вменить «трогательную» статью

В Петербурге оперативники задержали физрука, ему хотят вменить «трогательную» статью

5 349
15 комментариев

Сотрудники полиции задержали во Фрунзенском районе Петербурга учителя физкультуры, на которого заявила директор одной из городских школ-интернатов. Мужчина мог позволять себе лишнего в общении с детьми.

Как стало известно «Фонтанке» 27 ноября, накануне в 32 отдел полиции обратилась руководитель образовательного учреждения. Женщина сообщила, что в июле 2024 года преподаватель физкультуры из их школы трогал мальчиков, находясь на отдыхе с детьми в Туапсинском районе Краснодарского края.

Сразу после полуночи 27 ноября сотрудники отдела по борьбе с преступлениями против личности задержали 62-летнего учителя. Его доставили в полицию, оформили протокол и поместили в камеру. Дело пока не возбуждено.

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Комментарии
15
Zet
2 часа
задержали... а попа два дня назад отпустили... значит духовный наставитель важней физкультурника...
BobCat2
1 час
Тем временем доллар "потрогал" отметку почти в 109 рублей. Вот это реальное и доказанное непотребство. А насчёт физрука - лучше дождаться объективной информации. Достаточно часто в последнее время такие обвинения являются оговором, поэтому рано делать выводы.
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