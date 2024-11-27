Автомобиль взорвался в ЖК в Подмосковье

Машина взорвалась во дворе дома в ЖК «Лайково» в Одинцовском районе Подмосковья утром 27 ноября. Работают следователи, сообщает РИА Новости.

По словам очевидца, взорвалось и загорелось такси. По данным экстренных служб, людей в салоне не было, поврежден соседний автомобиль. Причиной мог стать поджог.

«Предварительно, рванул бензобак из-за поджога автомобиля», — сказал источник агентства в экстренных службах.

ТАСС называет другую версию — взрыв могла вызвать разгерметизация находившегося в автомобиле газового баллона.

Пожар уже потушен. На месте работает следственно-оперативная группа.