Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Премия ФонтанкиLemon Guide(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+5°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+5°

пасмурно, без осадков

ощущается как +3

1 м/c,

южн.

 761мм 95%
Подробнее
4 Пробки
USD 105,06
EUR 110,49
Петербург настоящего и будущего глазами архитекторов
У скейтера без ног появились протезы
Промышленный Петербург
«Соболев — не уровень „Зенита“»
Рейтинг вузов «Фонтанки»
Верфи укрупняются
Рейтинги "Фонтанки"
Происшествия Репетиция Нового года на юге Петербурга обернулась уголовным делом. Под следствием пятеро

Репетиция Нового года на юге Петербурга обернулась уголовным делом. Под следствием пятеро

4 906
13 комментариев

Пятеро юных жителей Петербурга встретят 2025 год под следствием после репетиции новогодней ночи, заставившей вздрогнуть дом на Бассейной улице.

Источник:

О задержании подозреваемых в хулиганстве 27 ноября сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Их искали после жалоб местных жителей, напуганных серией громких звуков на Бассейной улице. Выяснилось, что его источником была юная компания, поздним вечером устроившая «файер-шоу» под окнами дома № 69.

Как рассказали в главке, найти нарушителей спокойствия не составило труда. Полицейские установили магазин, в котором были куплены фейерверки, а после вышли на след покупателей. Самому старшему из них 18 лет. Всех пятерых подозреваемых допросили. Младших вернули родителям с подпиской о невыезде, старшего задержали на двое суток.

На видео он говорит, что фейерверки запускали в окрестностях парка Победы, потому что «пришло в голову».

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY8
Удивление
SURPRISED2
Гнев
ANGRY6
Печаль
SAD3
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
13
tigr
1 час
пугливый народ стал в последнее время с чего это?
276321875
1 час
Глядика ты аристократия на бассейной. И пукнуть нельзя.
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Контракты новые, проблемы — старые. Как отсутствие хозяина мешает ремонту петербургских дорог
6 февраля 2020, 11:29
Новости компаний
На Царскосельских холмах появится ещё один детский сад
26 ноября, 18:00
Новости компаний
БСПБ поддержал бизнес-конференцию для дизайнеров в Санкт-Петербурге
26 ноября, 17:40
ТОП 5
Новости компаний
На Царскосельских холмах появится ещё один детский сад
26 ноября, 18:00
БСПБ поддержал бизнес-конференцию для дизайнеров в Санкт-Петербурге
26 ноября, 17:40
«Ленстройтрест» сформирует коммерческую инфраструктуру по запросам жителей
26 ноября, 17:10
Сим-карты МегаФона появились в «Связь.ON»
26 ноября, 15:40
Setl Group открыл проектное финансирование на строительство ЖК Lake City
26 ноября, 13:50
ГК «ПСК» шестой год подряд в числе надёжных застройщиков России
26 ноября, 13:45
Концерн «Алмаз — Антей» провел в Санкт-Петербурге конференцию «Радионавигация и время 2024»
26 ноября, 11:55
Setl Group выплатил 8-й купонный доход по биржевым облигациям серии 002Р-03
25 ноября, 17:00
«Ленстройтрест» в четвертый раз подряд в числе надежных застройщиков страны
25 ноября, 15:25
Наше Радио-Санкт-Петербург – дважды лауреат премии «Радиомания-2024»
25 ноября, 14:51
ЖК «Бионика Заповедная» получил международную архитектурно-дизайнерскую премию
25 ноября, 11:35
Колоноскопия и анализ на скрытую кровь: врачи рассказали о способах диагностики рака кишечника на ранней стадии
24 ноября, 18:00