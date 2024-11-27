Репетиция Нового года на юге Петербурга обернулась уголовным делом. Под следствием пятеро

Пятеро юных жителей Петербурга встретят 2025 год под следствием после репетиции новогодней ночи, заставившей вздрогнуть дом на Бассейной улице.

Источник: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

О задержании подозреваемых в хулиганстве 27 ноября сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Их искали после жалоб местных жителей, напуганных серией громких звуков на Бассейной улице. Выяснилось, что его источником была юная компания, поздним вечером устроившая «файер-шоу» под окнами дома № 69.

Как рассказали в главке, найти нарушителей спокойствия не составило труда. Полицейские установили магазин, в котором были куплены фейерверки, а после вышли на след покупателей. Самому старшему из них 18 лет. Всех пятерых подозреваемых допросили. Младших вернули родителям с подпиской о невыезде, старшего задержали на двое суток.

На видео он говорит, что фейерверки запускали в окрестностях парка Победы, потому что «пришло в голову».