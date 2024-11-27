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Происшествия «Очень много людей». Поезда на третьей линии метро в Петербурге затормозила сумка

«Очень много людей». Поезда на третьей линии метро в Петербурге затормозила сумка

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3 комментария
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Утренний час пик на Невско-Василеостровской линии петербургского метро выдался особенно плотным в среду, 27 ноября. Тесниться на платформах пришлось, пока машинист помогал пассажиру.

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На столпотворение на платформах в девятом часу утра «Фонтанке» пожаловались читатели. Одни дольше привычного стояли на перронах, другие 10 минут ждали в поезде, который не отъезжал от станции «Елизаровская».

«Поезда в сторону «Маяковской» с «Площади Александра Невского» не едут, много пассажиров на перроне», - написал один из пассажиров. Ещё одна читательница добавила: «В метро на станции «Площадь Александра Невского в сторону станции «Площадь Восстания не ходят поезда, на платформе очень много людей».

В петербургском метрополитене уточнили, что причиной задержки стала сумка одного из пассажиров, которую зажали двери вагона. Вызволять имущество помогал машинист. К девяти часам утра поезда следовали штатно.

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Комментарии
3
Cashmare
13 минут
в смысле, 10 минут пассажир с одной стороны и машинист с другой стороны тянули сумку каждый на себя? а двери не открыть было? а кто победил в перетягивании сумки в результате?
Гость
7 минут
сколько косоруких то
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