«Очень много людей». Поезда на третьей линии метро в Петербурге затормозила сумка

Утренний час пик на Невско-Василеостровской линии петербургского метро выдался особенно плотным в среду, 27 ноября. Тесниться на платформах пришлось, пока машинист помогал пассажиру.

На столпотворение на платформах в девятом часу утра «Фонтанке» пожаловались читатели. Одни дольше привычного стояли на перронах, другие 10 минут ждали в поезде, который не отъезжал от станции «Елизаровская».

«Поезда в сторону «Маяковской» с «Площади Александра Невского» не едут, много пассажиров на перроне», - написал один из пассажиров. Ещё одна читательница добавила: «В метро на станции «Площадь Александра Невского в сторону станции «Площадь Восстания не ходят поезда, на платформе очень много людей».