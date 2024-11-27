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Город До Петербурга дошли остатки штормового циклона «Берт», который навел шум в Британии

До Петербурга дошли остатки штормового циклона «Берт», который навел шум в Британии

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В Петербурге по-прежнему пасмурно и очень тепло по меркам конца осени.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 28 ноября в городе облачно с прояснениями, местами небольшой дождь. Ветер южный, юго-западный слабый. Температура воздуха в течение суток +2...+4 градуса.

Сегодня в атмосфере над Петербургом перемещаются остатки штормового циклона «Берт», отметившегося пару дней назад сильным ветром и наводнениями на Британских островах, сообщает ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус. Поэтому погода сохраняет циклонические черты, локальные дожди в отдельных районах области могут сопровождаться мокрым снегом. При этом температурные показатели продолжат превышать климатическую норму. Атмосферное давление будет расти и составит 762 мм рт. ст., что немного выше нормы.

В четверг и пятницу — небольшие дожди и +2…+4 градуса.

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