«Королла» на Подвойского выбила двери автобусу

Городской пассажирский автобус получил серьёзные повреждения в результате ДТП в Невском районе Петербурга. Люди не пострадали. Подробности «Фонтанке» сообщили 27 ноября в пресс-службе ГУ МВД по городу и области.
ДТП произошло вчера вечером, около 19:50, на улице Подвойского, 48, корпус 1, у въезда в Кудрово. По версии полиции, 47-летний водитель Toyota Corolla не предоставил преимущество автобусу ЛиАЗ, ехавшему по главной дороге, и врезался в него. Удар, как видно на фото в «Мегаполисе», пришёлся на двери, стекла вылетели.
«В результате ДТП пострадавших нет», — добавили в полиции. За рулем автобуса находился 31-летний мужчина. Оба водителя были трезвые.
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