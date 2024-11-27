«Королла» на Подвойского выбила двери автобусу

Городской пассажирский автобус получил серьёзные повреждения в результате ДТП в Невском районе Петербурга. Люди не пострадали. Подробности «Фонтанке» сообщили 27 ноября в пресс-службе ГУ МВД по городу и области.

ДТП произошло вчера вечером, около 19:50, на улице Подвойского, 48, корпус 1, у въезда в Кудрово. По версии полиции, 47-летний водитель Toyota Corolla не предоставил преимущество автобусу ЛиАЗ, ехавшему по главной дороге, и врезался в него. Удар, как видно на фото в «Мегаполисе», пришёлся на двери, стекла вылетели.