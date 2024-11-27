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Происшествия «Королла» на Подвойского выбила двери автобусу

«Королла» на Подвойского выбила двери автобусу

1 710
6 комментариев

Городской пассажирский автобус получил серьёзные повреждения в результате ДТП в Невском районе Петербурга. Люди не пострадали. Подробности «Фонтанке» сообщили 27 ноября в пресс-службе ГУ МВД по городу и области.

ДТП произошло вчера вечером, около 19:50, на улице Подвойского, 48, корпус 1, у въезда в Кудрово. По версии полиции, 47-летний водитель Toyota Corolla не предоставил преимущество автобусу ЛиАЗ, ехавшему по главной дороге, и врезался в него. Удар, как видно на фото в «Мегаполисе», пришёлся на двери, стекла вылетели.

Источник:
Источник:

«В результате ДТП пострадавших нет», — добавили в полиции. За рулем автобуса находился 31-летний мужчина. Оба водителя были трезвые.

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Комментарии
6
280303529
1 час
Не повезло мастеровитому 47-летнему водителю. Не заметил бы мотоциклиста или пешехода - получил сочувствие масс.
282222362
10 минут
"Оба водителя были трезвые" - это и печально, когда с трезвыми такое случается.
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