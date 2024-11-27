Кто сказал «мяу»? Отгадайте, из каких фильмов и сериалов эти 10 котиков

Кто не любит котиков? Эти пушистики всегда радуют глаз. А если животных еще показывают в фильмах и сериалах... Кстати, а сможете ли вы вспомнить, в каких именно? Мы принесли вам 10 кадров с киношными котами, а вам остается только разобраться, откуда они! Справитесь?