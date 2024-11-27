Кто сказал «мяу»? Отгадайте, из каких фильмов и сериалов эти 10 котиков

Кто не любит котиков? Эти пушистики всегда радуют глаз. А если животных еще показывают в фильмах и сериалах... Кстати, а сможете ли вы вспомнить, в каких именно? Мы принесли вам 10 кадров с киношными котами, а вам остается только разобраться, откуда они! Справитесь?
Вы наверняка без труда узнаете, откуда этот котик!
- «Сабрина — маленькая ведьма»
- «Мастер и Маргарита»
- «Зачарованные»
Этот кот наверняка из какого-нибудь шпионского фильма или фильма про мафию. Только из какого?
- «Крестный отец»
- «Из России с любовью»
- «Остин Пауэрс: Голдмембер»
Из какого фильма этот белоснежный красавец?
- «Кошки против собак»
- «Бетховен»
- «Стюарт Литтл»
Откуда этот рыжий проказник?
- «Служебный роман»
- «Завтрак у Тиффани»
- «Форрест Гамп»
А этот рыжик из какого фильма?
- «Гарри Поттер и узник Азкабана»
- «Внутри Льюина Дэвиса»
- «Хроники Нарнии: Принц Каспиан»
Из какого фильма этот любопытный котик?
- «Чужой»
- «Уличный кот по имени Боб»
- «Армагеддон»
А этот кот из какого фильма?
- «Уличный кот по имени Боб»
- «Гарри и Тонто»
- «Гарфилд»
Откуда это милейшее создание?
- «Кошки против собак»
- «Самурай и кошка»
- «Я любимец храма Дали»
Только взгляните в эти глазки! Неужели вы не сможете определить, из какого фильма этот котик?
- «Девять жизней»
- «Пятый элемент»
- «Шестое чувство»
Последняя кошка прощается с вами, завершая этот тест. А из какого она фильма?
- «Чародеи»
- «Иван Васильевич меняет профессию»
- «Кавказская пленница»