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Образ жизни тест Кто сказал «мяу»? Отгадайте, из каких фильмов и сериалов эти 10 котиков

Кто сказал «мяу»? Отгадайте, из каких фильмов и сериалов эти 10 котиков

Любители пушистиков без труда справятся с этим заданием

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Так много котиков, и все — актеры!
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Кто не любит котиков? Эти пушистики всегда радуют глаз. А если животных еще показывают в фильмах и сериалах... Кстати, а сможете ли вы вспомнить, в каких именно? Мы принесли вам 10 кадров с киношными котами, а вам остается только разобраться, откуда они! Справитесь?

ТЕСТПройден 287 раз
1 / 10
Вы наверняка без труда узнаете, откуда этот котик!
  • «Сабрина — маленькая ведьма»
  • «Мастер и Маргарита»
  • «Зачарованные»
2 / 10
Этот кот наверняка из какого-нибудь шпионского фильма или фильма про мафию. Только из какого?
  • «Крестный отец»
  • «Из России с любовью»
  • «Остин Пауэрс: Голдмембер»
3 / 10
Из какого фильма этот белоснежный красавец?
  • «Кошки против собак»
  • «Бетховен»
  • «Стюарт Литтл»
4 / 10
Откуда этот рыжий проказник?
  • «Служебный роман»
  • «Завтрак у Тиффани»
  • «Форрест Гамп»
5 / 10
А этот рыжик из какого фильма?
  • «Гарри Поттер и узник Азкабана»
  • «Внутри Льюина Дэвиса»
  • «Хроники Нарнии: Принц Каспиан»
6 / 10
Из какого фильма этот любопытный котик?
  • «Чужой»
  • «Уличный кот по имени Боб»
  • «Армагеддон»
7 / 10
А этот кот из какого фильма?
  • «Уличный кот по имени Боб»
  • «Гарри и Тонто»
  • «Гарфилд»
8 / 10
Откуда это милейшее создание?
  • «Кошки против собак»
  • «Самурай и кошка»
  • «Я любимец храма Дали»
9 / 10
Только взгляните в эти глазки! Неужели вы не сможете определить, из какого фильма этот котик?
  • «Девять жизней»
  • «Пятый элемент»
  • «Шестое чувство»
10 / 10
Последняя кошка прощается с вами, завершая этот тест. А из какого она фильма?
  • «Чародеи»
  • «Иван Васильевич меняет профессию»
  • «Кавказская пленница»

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