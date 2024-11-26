На Дыбенко произошел пожар в кафе «Мидийный дом»

Пожар произошел в «Мидийном доме» на улице Дыбенко. Огонь вспыхнул на кухне заведения. Подробности произошедшего 26 ноября сообщает ГУ МЧС по Петербургу.

Во вторник вечером, в районе 21 часа на пульт дежурного поступило сообщение о возгорании в кафе. На место происшествия поехали 10 спасателей и две единицы техники. Примерно через 20 минут с пожаром удалось справиться. Информация о пострадавших не поступала.