На Дыбенко произошел пожар в кафе «Мидийный дом»

Пожар произошел в «Мидийном доме» на улице Дыбенко. Огонь вспыхнул на кухне заведения. Подробности произошедшего 26 ноября сообщает ГУ МЧС по Петербургу.
Во вторник вечером, в районе 21 часа на пульт дежурного поступило сообщение о возгорании в кафе. На место происшествия поехали 10 спасателей и две единицы техники. Примерно через 20 минут с пожаром удалось справиться. Информация о пострадавших не поступала.
«В кафе, на кухне площадью 7 квадратных метров происходило горение обстановки на площади 0,5 квадратного метра», — уточнили в пресс-службе ведомства.
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