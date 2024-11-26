На Кубани чиновницу отстранили от работы после видео с избиением сотрудницы салона красоты, которой досталось из-за звонков мужчине

На Кубани после потасовки в салоне красоты города Гулькевичи временно отстранили от работы заместителя главы Гулькевичского района Олесю Кливцову. Видеозапись, на которой молодую сотрудницу салона бьет головой о стойку администратора и таскает за волосы дама постарше, разошлась в социальных сетях 27 ноября. В администрации признали, что агрессивная героиня видео внешне похожа на чиновницу.
На кадрах видно, как посетительница заходит в салон, хватает сотрудницу за волосы и ударяет головой о стойку с вопросом: «Дозвонилась?» Ошеломленная молодая женщина спрашивает: «Что, простите?» В процессе диалога выясняется, что якобы сотрудница салона звонила мужу агрессорши, что и привело ее в бешенство. За волосы она выволакивает предположительную соперницу из-за стойки, бьет руками и прижимает к стене. В кадре появляется некий мужчина, который пытается успокоить разбушевавшуюся даму. У него это получается с большим трудом. Поначалу женщина требует, чтобы он просто убрал камеру в салоне и не мешал ей разбираться с сотрудницей. После мужчине все же удается буквально вынести свою спутницу.
В telegram-канале администрации Гулькевичского района сообщается, что по факту появления видео, на котором запечатлена женщина, «похожая на первого заместителя главы района Олесю Кливцову», назначена служебная проверка. Чиновницу на время отстранили от работы. Полиция региона также проводит проверку по факту случившегося.
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