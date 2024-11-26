На Кубани чиновницу отстранили от работы после видео с избиением сотрудницы салона красоты, которой досталось из-за звонков мужчине

На Кубани после потасовки в салоне красоты города Гулькевичи временно отстранили от работы заместителя главы Гулькевичского района Олесю Кливцову. Видеозапись, на которой молодую сотрудницу салона бьет головой о стойку администратора и таскает за волосы дама постарше, разошлась в социальных сетях 27 ноября. В администрации признали, что агрессивная героиня видео внешне похожа на чиновницу.

На кадрах видно, как посетительница заходит в салон, хватает сотрудницу за волосы и ударяет головой о стойку с вопросом: «Дозвонилась?» Ошеломленная молодая женщина спрашивает: «Что, простите?» В процессе диалога выясняется, что якобы сотрудница салона звонила мужу агрессорши, что и привело ее в бешенство. За волосы она выволакивает предположительную соперницу из-за стойки, бьет руками и прижимает к стене. В кадре появляется некий мужчина, который пытается успокоить разбушевавшуюся даму. У него это получается с большим трудом. Поначалу женщина требует, чтобы он просто убрал камеру в салоне и не мешал ей разбираться с сотрудницей. После мужчине все же удается буквально вынести свою спутницу.