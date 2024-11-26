Бывшего главу крупнейшего китайского банка Bank of China приговорили к смертной казни за коррупцию

В Китае бывшего председателя правления и секретаря партийного комитета одного из крупнейших банков мира — Bank of China — Лю Ляньгэ приговорили к смертной казни. Антикоррупционная проверка выявила, что он получил взятку в размере более 121 миллиона юаней (17 млн долларов).
Суд также постановил лишить 63-летнего приговоренного всех политических прав и конфисковать все имущество, пишет 27 ноября Xinhua Finance.
Приведение приговора в исполнение отложили на два года. Reuters отмечает, что если в течение этого времени Лю Ляньгэ не совершит новых преступлений, то казнь заменят пожизненным заключением.
В Китае, добавляет РБК, с начала этого года в рамках масштабной кампании по борьбе с коррупцией правоохранители привлекли к ответственности 589 тысяч человек.
Лю Ляньге — родился в мае 1961 года. Занимал посты председателя правления и секретаря Комитета Коммунистической партии Китая Банка Китая с 2019 по 2023 год, а также президента и заместителя председателя правления Банка Китая с 2018 по 2019 год.
31 марта 2023 года в отношении Лю было возбуждено расследование по обвинению в коррупции и взяточничестве. 7 октября 2023 года он был исключён из Коммунистической партии Китая и отстранён от государственных должностей.
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