Бывшего главу крупнейшего китайского банка Bank of China приговорили к смертной казни за коррупцию

В Китае бывшего председателя правления и секретаря партийного комитета одного из крупнейших банков мира — Bank of China — Лю Ляньгэ приговорили к смертной казни. Антикоррупционная проверка выявила, что он получил взятку в размере более 121 миллиона юаней (17 млн долларов).

Суд также постановил лишить 63-летнего приговоренного всех политических прав и конфисковать все имущество, пишет 27 ноября Xinhua Finance.

Приведение приговора в исполнение отложили на два года. Reuters отмечает, что если в течение этого времени Лю Ляньгэ не совершит новых преступлений, то казнь заменят пожизненным заключением.

В Китае, добавляет РБК, с начала этого года в рамках масштабной кампании по борьбе с коррупцией правоохранители привлекли к ответственности 589 тысяч человек.