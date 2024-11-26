В дом к семье в Малайзии заполз 3-метровый гость

Источник: APM Taiping (Штаб гражданской обороны в Малайзии)







В малайзийском Тайпинге в дом к семье пробрался 3-метровый питон. Как сообщает местное издание World of buzz, питон свалился с потолка на диван.

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Появлению гостя предшествовали непонятные звуки на крыше, однако жильцы дома значения им не придали. Семья полагала, что там бегают животные, что нормально для этой местности.

Ловить питона приехала группа из семи специалистов. Змея достигала 3 м в длину и просто так сдаваться не собиралась: она успела проползти большое расстояние до ванной комнаты, прежде чем сотрудники службы смогли затолкнуть ее в клетку.

Питона вернут обратно в дикую природу.