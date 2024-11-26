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Происшествия В дом к семье в Малайзии заполз 3-метровый гость

В дом к семье в Малайзии заполз 3-метровый гость

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1 комментарий

В малайзийском Тайпинге в дом к семье пробрался 3-метровый питон. Как сообщает местное издание World of buzz, питон свалился с потолка на диван.

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Появлению гостя предшествовали непонятные звуки на крыше, однако жильцы дома значения им не придали. Семья полагала, что там бегают животные, что нормально для этой местности.

Ловить питона приехала группа из семи специалистов. Змея достигала 3 м в длину и просто так сдаваться не собиралась: она успела проползти большое расстояние до ванной комнаты, прежде чем сотрудники службы смогли затолкнуть ее в клетку.

Питона вернут обратно в дикую природу.

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Комментарии
1
triton1977
39 минут
Что случилось с Эдит Финч?) Замечательная, отчасти хоррор пк-игрушка примерно в середине 2010-х была, с таким довольно длинным названием (What remains of Edit Finch), в которой помимо всего прочего надо было управлять... неким подобием питона или анаконды, проникающего дом с не совсем добрыми намерениями))
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