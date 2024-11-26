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Финансы Глава ВТБ предложил создать «Дубайклир»

Глава ВТБ предложил создать «Дубайклир»

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10 комментариев

Президент и председатель правления ВТБ Андрей Костин призвал создать «Дубайклир» как альтернативу Euroclear и аналог системы SWIFT для России и стран Глобального Юга. Банк подготовил соответствующие предложения для государства. Об этом топ-менеджер заявил 26 ноября на пленарном заседании IX Международного форума Финансового университета, передает РБК.

По мнению банкира, России и странам Глобального Юга надо создать альтернативную доллару систему международных расчетов, которая базировалась бы на мультивалютах, в первую очередь на юане. Она включала бы свои биржу, депозитарий, систему передачи информации «вместо SWIFT» и другие институты для ведения бизнеса между странами.

«Нам нужно создавать свою систему биржи, свой „Дубайклир“ или что угодно вместо Euroclear. Нам нужно создать параллельную систему, которая была бы независима от критических решений, от возможности силового воздействия», — сказал Костин.

По его словам, это понимают в большом количестве стран. Банк уже разработал предложения для государства по этому вопросу.

Euroclear — это международный депозитарно-клиринговый центр, базирующийся в Бельгии. После введения санкций в 2022 году он перестал работать с Россией, учтенные им активы россиян оказались заморожены. Их объем оценивался в 1,8 трлн рублей, или около 27 млрд долларов. Отключение российских банков от SWIFT на первых этапах санкций привело к тому, что выпущенные в стране карты перестали работать за рубежом.

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Комментарии
10
iamback
49 минут
А Дубаю это надо?
Отец Родной
52 минуты
Лучше выпить пива литр, чем создать дубайский кли..р
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