Госдума приняла закон о штрафах до 10 тысяч рублей за нарушение правил содержания домашних животных

Госдума 26 ноября приняла во втором и третьем чтениях законопроект об административной ответственности за нарушение правил содержания домашних животных. Поправки предусматривают увеличение штрафов до 10 тысяч рублей, сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Документ был внесен в Госдуму Московской областной думой еще в 2021 году. Он дополняет восьмую главу Кодекса об административных правонарушениях статьей о несоблюдении требований к содержанию домашних животных, предусматривающей вынесение предупреждения и наложение административного штрафа на граждан до 1500 рублей и до пяти тысяч рублей — для ИП, если правонарушение совершено впервые, а за повторное нарушение — до трех тысяч рублей для граждан и до 10 тысяч — для ИП.

Как отмечается в пояснительной записке, законопроект коснется в том числе тех, кто отпускает животных на самовыгул или выгуливает вне отведенных для этого мест, например на детских и спортивных площадках. Также речь идет об ответственности за выгул потенциально опасных собак без намордника и уборке продуктов жизнедеятельности питомцев.

При этом владелец животного избежит ответственности, если нарушение допустил не он сам, а тот, кто присматривает за питомцем.

Составлять протоколы будут должностные лица органов исполнительной власти, которые осуществляют контроль в области обращения с животными в регионе.

Требования к содержанию домашних животных установлены Федеральным законом «Об ответственном обращении с животными» от 2018 года.