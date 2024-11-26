Ротенберг включил в расширенный состав сборной России на Кубок Первого канала 20 хоккеистов СКА

Стал известен расширенный состав сборной России по хоккею для участия в Кубке Первого канала, который пройдет в Петербурге на «СКА Арене» с 12 по 15 декабря. Главным тренером российской команды будет Роман Ротенберг, возглавляющий СКА.

Всего в расширенный список вошел 51 хоккеист. Из них сразу 20 человек представляют СКА. На втором и третьем месте — «Локомотив» и ЦСКА, у которых всего по четыре представителя.









Отметим, что официально команда под руководством Ротенберга называется «Россия 25», но на сайте ФХР уточнили, что это именно сборная России, которая просто выступает под брендом «Россия 25».

Участниками Кубка Первого канала также станут сборные Беларуси, Казахстана и сборная мира, составленная из легионеров КХЛ.