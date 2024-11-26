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Происшествия Арендаторы поссорились с хозяином квартиры в Петербурге и влезли в нее через окно

Арендаторы поссорились с хозяином квартиры в Петербурге и влезли в нее через окно

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4 комментария

Росгвардейцы отловили двух мужчин, забравшихся в квартиру в Кировском районе Петербурга через окно со стеклопакетом. Оказалось, что это жилье они раньше снимали, но отношения с хозяином не заладились.

Вечером 25 ноября правоохранителям поступила информация, что в жилом доме на улице Маршала Казакова двое граждан пытаются проникнуть в квартиру на первом этаже, сообщает 26 ноября пресс-служба УВО по Петербургу и Ленобласти. Злоумышленники сначала безуспешно повредили замок на входной двери, а затем разбили стеклопакет и проникли в помещение.

Прибывшие на место росгвардейцы задержали двух мужчин, 26 и 29 лет. При проверке выяснилось, что один из них ранее уже привлекался к уголовной ответственности за кражу и угон автомобиля. Обоих доставили 64-й отдел полиции.

По предварительным данным, задержанные ранее арендовали эту квартиру. Затем у них случился конфликт с собственником, и тот лишил их доступа в помещение. Однако мужчины все равно решили проникнуть внутрь.

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Петербург Проникновение в жилище Росгвардия
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Комментарии
4
Yuri_SPb
1 час
Лишил доступа это прекратил аренду или замки сменил?
282145337
1 час
Безуспешно повредили замок - это как?
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