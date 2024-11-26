Смольный согласовал строительство спортивной базы для школы по дзюдо им. Рахлина в Зеленогорске

Комитет по охране памятников согласовал строительство в Зеленогорске спортивно-оздоровительной базы для школы Калининского района по дзюдо имени А. С. Рахлина. Это следует из информации, опубликованной на сайте КГИОП.
Комитет выдал заключение, что проектная документация соответствует режимам охранных зон. Спортивная база расположится на участке по адресу: Приморское шоссе, дом 597, и будет включать в себя 18 корпусов. Коме того, будет отреставрирован и приспособлен для современного использования региональный памятник деревянного зодчества — Финская усадьба Заеца, которая была построена в конце XIX — начале XX веков.
Указано, что заказчиком работ является ГКУ «Фонд капитального строительства и реконструкции».
В постановлении правительства Петербурга № 498 о госпрограмме «Развитие физкультуры и спорта» указано, что в 2024–2029 годах планируется завершение строительства в том числе и спортивно-оздоровительной базы ГБУ СШОР по дзюдо Калининского района Санкт-Петербурга имени А. С. Рахлина на Приморском шоссе, 597.
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