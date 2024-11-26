Смольный согласовал строительство спортивной базы для школы по дзюдо им. Рахлина в Зеленогорске

Комитет по охране памятников согласовал строительство в Зеленогорске спортивно-оздоровительной базы для школы Калининского района по дзюдо имени А. С. Рахлина. Это следует из информации, опубликованной на сайте КГИОП.

Комитет выдал заключение, что проектная документация соответствует режимам охранных зон. Спортивная база расположится на участке по адресу: Приморское шоссе, дом 597, и будет включать в себя 18 корпусов. Коме того, будет отреставрирован и приспособлен для современного использования региональный памятник деревянного зодчества — Финская усадьба Заеца, которая была построена в конце XIX — начале XX веков.