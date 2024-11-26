ФСБ нашла разведчика в посольстве Великобритании в Москве

ФСБ РФ сообщила о лишении аккредитации второго секретаря политического отдела посольства Великобритании в Москве Уилкса Эдварда Прайора. Как пишет ТАСС, в его работе выявлены признаки разведдеятельности, а при въезде в страну он указал ложные данные.

Кроме того, высылаемый из России Уилкс Прайор в Москве сменил 6 британских разведчиков, посланных еще в августе этого года, сообщает издание. В российский МИД вызван посол Великобритании.

Как рассказали в ФСБ, «достоверно известно», что Прайор при въезде в Россию «намеренно указал ложные данные, чем нарушил российское законодательство». В страну он прибыл по линии Директората Восточной Европы и Центральной Азии МИД Великобритании, добавили в службе.