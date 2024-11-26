«Прекращайте фигней заниматься». Буйнов прокомментировал слухи о своем состоянии

Народному артисту России Александру Буйнову пришлось прокомментировать новости о состоянии своего здоровья. Утром 26 ноября в ряде телеграм-каналов и СМИ появилась информация о паллиативном статусе певца.
«Удивительно, что солидные, уважаемые и профессиональные СМИ подхватили новость малоизвестного издания с сомнительным количеством подписчиков. Ребята, прекращайте фигней заниматься. Будьте здоровы!» — написал Буйнов в своем телеграм-канале.
Супруга исполнителя тоже не осталась в стороне. «Он каждый день на работе. Человек активно существует и работает. <…> То есть вчера он скакал, а ночью его забрали? Вы знаете, что с его заболеванием так не бывает», — прокомментировала новости Елена Буйнова.
По данным СМИ, Александр Буйнов 10 лет назад боролся с онкологическим заболеванием и выходил в ремиссию. Артист в соцсетях недавно анонсировал свой юбилейный концерт в честь 75-летия, также Буйнов планирует принять участие в выступлениях звезд «Ретро FM» и в «Песне года».
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