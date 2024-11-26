«Прекращайте фигней заниматься». Буйнов прокомментировал слухи о своем состоянии

Супруга исполнителя тоже не осталась в стороне. «Он каждый день на работе. Человек активно существует и работает. <…> То есть вчера он скакал, а ночью его забрали? Вы знаете, что с его заболеванием так не бывает», — прокомментировала новости Елена Буйнова.