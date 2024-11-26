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Спорт Биатлонист Евгений Устюгов лишился золотой и бронзовой медалей Олимпиады-2010 в Ванкувере

Биатлонист Евгений Устюгов лишился золотой и бронзовой медалей Олимпиады-2010 в Ванкувере

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10 комментариев

Спортивный арбитражный суд (CAS) оставил в силе решение об аннулировании результатов Евгения Устюгова, приняв доводы о нарушении антидопинговых правил, основанные на данных его биологического паспорта. Таким образом, бывший биатлонист остался без золотой и бронзовой медалей Олимпиады-2010.

Как сообщает 26 ноября Biathlon Integrity Unit (BIU), спортсмен был признан виновным в использовании запрещенных веществ и дисквалифицирован на четыре года. Все его достижения, начиная с 24 января 2010 года и до завершения карьеры в сезоне 2013/2014, включая медали, очки и призы, были отменены.

Это решение затрагивает его золотую награду в масс-старте и бронзу в эстафете на Олимпиаде 2010 года в Ванкувере. Устюгов имеет право обжаловать решение CAS в Федеральном суде Швейцарии, но исключительно по процессуальным основаниям.

Ранее CAS также отказал в апелляциях Светланы Слепцовой и Евгения Устюгова по делу о допинговых нарушениях. В результате мужская российская команда была лишена золота в эстафете на Играх в Сочи 2014 года.

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Комментарии
10
Rozenkrantz
19 минут
Губерниев — о лишении медалей Устюгова: «Меньше допинг надо жрать»
Denis_5e4cccd08a04e
35 минут
Как понимаю, олимпиаду 1980 скоро тоже пересмотрят.
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