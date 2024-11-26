«Все же меняется». Министр сельского хозяйства рассказала, что в России можно выращивать бананы

Россия задумывается о собственном производстве бананов по примеру Казахстана, заявила министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут. Однако пока в этом нет экономики, добавила она. Об этом стало известно в ходе пленарного заседания IX международного форума Финансового университета «Новая экономическая политика 2.0: от адаптации к рывку», трансляцию которого вела пресс-служба Минсельхоза.

По словам Лут, выращивание бананов в Казахстане происходит в теплицах. Однако в российском производстве фрукта пока нет необходимости, поскольку бананы из Эквадора стоят дешевле. «Но все же меняется», — добавила Лут.

Выращивать собственные бананы в Казахстане начали в прошлом году. Как сообщал «Ъ», для этого турецкая компания GenGroup Qazaqstan построила тепличный комплекс площадью 5,3 га с банановыми деревьями. На первом этапе стоимость проекта составила 4 млн долларов, но организация планирует построить дополнительные теплицы еще на 5 га.