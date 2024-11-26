Российская журналистка получила реальный срок за сотрудничество с иностранным СМИ

Журналистку из Читы Нику Новал приговорили к четырем годам колонии за сотрудничество с иностранной организацией, которой оказалось неназванное средство массовой информации. Об этом 26 ноября сообщает « Чита.Ру » со ссылкой на пресс-службу УФСБ России по региону.

Слушание проходило в Забайкальском краевом суде в закрытом режиме. Ее этапировали из Москвы в Читу. Суд установил, что Новак сотрудничала с иностранным СМИ, по заданиям которого за деньги могла «готовить недостоверные материалы, дискредитирующие ВС РФ и органы госвласти».

В ФСБ уточняют, что действия журналистки были направлены на нанесение «репутационного ущерба России и дестабилизацию общественно-политической обстановки в период СВО».