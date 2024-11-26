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Общество Власть Российская журналистка получила реальный срок за сотрудничество с иностранным СМИ

Российская журналистка получила реальный срок за сотрудничество с иностранным СМИ

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6 комментариев

Журналистку из Читы Нику Новал приговорили к четырем годам колонии за сотрудничество с иностранной организацией, которой оказалось неназванное средство массовой информации. Об этом 26 ноября сообщает «Чита.Ру» со ссылкой на пресс-службу УФСБ России по региону.

Слушание проходило в Забайкальском краевом суде в закрытом режиме. Ее этапировали из Москвы в Читу. Суд установил, что Новак сотрудничала с иностранным СМИ, по заданиям которого за деньги могла «готовить недостоверные материалы, дискредитирующие ВС РФ и органы госвласти».

В ФСБ уточняют, что действия журналистки были направлены на нанесение «репутационного ущерба России и дестабилизацию общественно-политической обстановки в период СВО».

Ее арестовали в Лефортовском райсуде Москвы в декабре 2023 года, в феврале арест продлили до конца мая. Помимо журналистской деятельности Новак основала поэтический клуб «Одаренные», однако в связи с арестом запланированный на 31 декабря 2023 года концерт в Чите был отменен, а позже клуб и вовсе решено было закрыть.

Статья 275.1 УК РФ («Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией») появилась в законодательстве в 2022 году. Она конкретизировала понятие госизмены в случаях, не попадающих под существующую статью 275 УК РФ.

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Комментарии
6
Irina_5
13 минут
Будет как в 37? Или ещё хуже? Не стоит думать что "меня это не коснется, я целиком и полностью поддерживаю". Таких тогда тоже сажали.
Гость
13 минут
Забойкалье - регион отданный на разграбление Китаю. А иностранный агент- журналистка.
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