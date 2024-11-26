Владислав Чернушенко встретит на сцене полувековой юбилей управления Капеллой

Легенда русской хоровой школы, Владислав Чернушенко — сам воспитанник Академической капеллы. Он поступил в хоровое училище в 1944 году, когда музыкальное образование в Капелле после эвакуации в годы войны ее хоровой школы только восстанавливалось. Окончил Ленинградскую консерваторию по классу хорового дирижирования и классу оперно-симфонического дирижирования у профессоров А. Е. Никлусова и И. А. Мусина. Успел поработать в Магнитогорске, а по возвращении в родной город — создать любительский Ленинградский камерный хор, которым руководил 17 лет.

Академическую капеллу Владислав Чернушенко возглавил в 1974 году, и ему удалось вернуть к жизни шедевры русской духовной музыки, долгие годы находившиеся под запретом, а самому коллективу — мировое признание.

Вклад Владислава Чернушенко в развитие хорового искусства был отмечен Государственной премией Российской Федерации, которую он получил вместе с Георгием Свиридовым за хоровой цикл «Песнопения и молитвы».

В концерте 27 ноября Владислав Александрович продирижирует одним из самых значительных сочинений Свиридова — «Поэмой памяти Сергея Есенина» (1955-1956), солировать будет тенор Олег Трофимов. Также в программе концерта — Пятая симфония Чайковского, которую исполнит с хором Симфонический оркестр Капеллы. Этот коллектив — также достижение времени руководства Чернушенко: оркестр был основан в 1991 году. Кстати, первым исполнением Пятой симфонии 5 ноября 1888 года дирижировал сам автор, и, хоть поначалу новинку и не приняли, — композитор Сергей Танеев считал ее лучшим сочинением Чайковского.