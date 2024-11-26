Житель Ленобласти арендовал два ангара с видеокамерами и высоким забором по периметру. Внутри он производил мефедрон

Полиция в Ленобласти накрыла производителя наркотиков в промышленных масштабах. Об этом 26 ноября рассказала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
Мужчина арендовал два ангара в промзоне под Гатчиной. Место он выбрал со знанием дела: помещения были защищены высоким забором, а по периметру натыканы камеры видеонаблюдения.
Полиция задержала мужчину за рабочим местом. Обследовав оба ангара, представители правопорядка нашли пластиковые емкости с порошкообразным веществом массой около 500 кг, канистры с возможными прекурсорами и другие предметы. Исследование части находок показало, что это мефедрон.
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