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Происшествия Житель Ленобласти арендовал два ангара с видеокамерами и высоким забором по периметру. Внутри он производил мефедрон

Житель Ленобласти арендовал два ангара с видеокамерами и высоким забором по периметру. Внутри он производил мефедрон

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6 комментариев

Полиция в Ленобласти накрыла производителя наркотиков в промышленных масштабах. Об этом 26 ноября рассказала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Мужчина арендовал два ангара в промзоне под Гатчиной. Место он выбрал со знанием дела: помещения были защищены высоким забором, а по периметру натыканы камеры видеонаблюдения.

Полиция задержала мужчину за рабочим местом. Обследовав оба ангара, представители правопорядка нашли пластиковые емкости с порошкообразным веществом массой около 500 кг, канистры с возможными прекурсорами и другие предметы. Исследование части находок показало, что это мефедрон.

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Комментарии
6
Zet
52 минуты
Вот так государство душит частную предпринимательскую кинициативу!
Гость
58 минут
Так в Гатчине давным давно процветает цыганский анклав со всеми вытекающими последствиями.
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