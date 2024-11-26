Пострадавший в «Крокусе» подал иск к организатору концерта «Пикника»

Один из пострадавших при теракте в «Крокус Сити Холле» подал в иск в отношении компании — организатора концерта группы «Пикник». Как отмечает РБК, иск подан в Хорошевский суд.

Концерт рок-группы проходил во время нападения террористов. Пострадавший полагает, что компания-ответчик не смогла обеспечить «должный уровень охраны», поэтому требует взыскать с нее 1 млн рублей морального вреда.

Теракт в «Крокусе» произошел вечером 22 марта. Тогда погибло более 140 человек, около 550 пострадали.