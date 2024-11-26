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Город Необычную погоду обещает Петербургу узкий «язык» тёплого сектора циклона

Необычную погоду обещает Петербургу узкий «язык» тёплого сектора циклона

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1 комментарий

В Петербурге пасмурно и необычно тепло для конца осени.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 26 ноября в городе облачно с прояснениями, небольшой дождь, ветер юго-западный, южный умеренный. Температура воздуха составит +4...+6 градусов.

Сегодня по территории региона узким «языком» вытянется тёплый сектор североатлантического циклона. Он несет дождливую погоду с плотным ветром и аномально высокой температурой — дневные показания термометров на 5-6 градусов превысят рамки климатической нормы, в Ленобласти ожидается +2…+7 градусов. Атмосферное давление будет расти и составит 759 мм рт. ст., что около нормы, сообщает центр «ФОБОС».

В среду также возможны кратковременные дожди с мокрым снегом и +2…+5 градусов в течение суток.

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Комментарии
1
Гость
1 час
хоспади, тут даже язык - уZкий...
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