Прием в школы детей мигрантов, не знающих русского языка, хотят запретить

Госдума 26 ноября приступила к рассмотрению законопроекта, который запрещает принимать в школы детей мигрантов, не знающих русского языка. Первое чтение он может пройти до 10 декабря. Об этом сообщил спикер парламента Вячеслав Володин.

По его словам, низкий уровень владения русским языком вызывает стресс у самого ребёнка, не знающего языка, и создаёт проблемы для одноклассников. Поэтому, если законопроект будет принят, при зачислении детей иностранных граждан в школы у них будут обязательно проверять знание русского языка, а кроме того, законность нахождения ребёнка и его родителей на территории РФ.

В прошлом учебном году, по данным МВД и Минпросвещения, в российских школах обучались более 200 тысяч детей мигрантов. Общее количество школьников — 18 миллионов человек.