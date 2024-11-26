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Общество Прием в школы детей мигрантов, не знающих русского языка, хотят запретить

Прием в школы детей мигрантов, не знающих русского языка, хотят запретить

1 993
38 комментариев

Госдума 26 ноября приступила к рассмотрению законопроекта, который запрещает принимать в школы детей мигрантов, не знающих русского языка. Первое чтение он может пройти до 10 декабря. Об этом сообщил спикер парламента Вячеслав Володин.

По его словам, низкий уровень владения русским языком вызывает стресс у самого ребёнка, не знающего языка, и создаёт проблемы для одноклассников. Поэтому, если законопроект будет принят, при зачислении детей иностранных граждан в школы у них будут обязательно проверять знание русского языка, а кроме того, законность нахождения ребёнка и его родителей на территории РФ.

В прошлом учебном году, по данным МВД и Минпросвещения, в российских школах обучались более 200 тысяч детей мигрантов. Общее количество школьников — 18 миллионов человек.

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Комментарии
38
Zet
55 минут
Вместо того, чтобы задаться вопросом, зачем они здесь вообще и почему их должны бесплатно обучать, толкут воду в ступе, отвлекая внимание. Был в ОАЭ - там семей мигрантов нет, а мигранты въезжают по срочному трудовому договору и никто их бесплатно не лечит и не учит и гражданство не выдаёт. Если нужны рабочие руки - так и привлекайте под конкретную работу.
280206998
1 час
Давно пора.
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