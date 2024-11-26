Содержится в привычных продуктах. Врач рассказала про витамин, который поможет восстановить слизистую желудка и кишечника

Наверное, мало у кого сегодня с пищеварением нет никаких проблем. Стрессы, постоянные перекусы, нехватка времени на готовку и от этого обилие полуфабрикатов в меню — всё это приводит к сбоям в работе ЖКТ, регулярной изжоге, тяжести после еды и в итоге к болезням, рассказывают наши коллеги из «Доктора Питера».
Без внимания на правильном питании и лечения существующих заболеваний ЖКТ вряд ли можно исправить ситуацию. Однако есть особо важные вещества, которые полезны для восстановления слизистой и здоровья ЖКТ в целом. По словам врача-терапевта, кандидата медицинских наук Ирины Барановой, один из самых значимых — витамин В3, или ниацин.
От состояния слизистой оболочки органов ЖКТ зависит не только нормальное пищеварение. Проблемы с ней отразятся и на общем самочувствии, ведь усвоение питательных веществ и витаминов из еды будет нарушено.
Как рассказала доктор в своем телеграм-канале, витамин В3 действует на ЖКТ следующим образом:
помогает поддерживать здоровье и целостность слизистой оболочки, защищая кишечник от повреждений и воспаления;
регулирует кислотность. Он участвует в синтезе ферментов, которые регулируют кислотность желудочного сока, необходимую для оптимального переваривания пищи;
участвует в метаболизме. Витамин B3 необходим для производства энергии, которая поддерживает активность клеток кишечника и нормальное пищеварение;
обладает антиоксидантными свойствами, а именно помогает снизить воспаление в кишечнике и защитить клетки ЖКТ от повреждений;
помогает в поддержке микрофлоры — способствует росту полезных бактерий в кишечнике, поддерживая микробиом и защиту от дисбиоза.
Где найти витамин В3
Если собираетесь принимать аптечные витамины, перед началом желательно проконсультироваться с врачом. Также можно чаще добавлять в свой рацион продукты, богатые ниацином. Витамин В3 содержится, например, в:
мясе всех видов;
жирных сортах рыбы — скумбрии, форели, сельди;
злаковых продуктах — гречке, рисе;
орехах — арахисе, миндале;
кураге;
ржаном хлебе;
свежей моркови;
свежих яблоках;
кофе в зернах;
халве.
До еды или после?
Как и когда лучше пить витамины, чтобы был толк?
— Витамин D — утром во время еды, хорошо усваивается с жирной пищей. Витамины группы В — утром до еды, потому что они тонизируют. Йод обычно принимают в первой половине дня, лучше утром — неважно, натощак или с едой, — объяснила прием важных витаминов врач-диетолог Красноярской краевой больницы Мария Швабауэр.
Конечно, список витаминов на этом не заканчивается. Некоторые принимают oмега-3, а также хром, калий и магний.
— Омегу лучше во время или после еды. Если выпить натощак, может быть потом отрыжка — больше из этих побуждений, — пояснила врач. — Хром — за полчаса до еды, потому что влияет на обмен инсулина. Обычно назначают два-три раза в день. Калий редко назначают, но обычно вместе с магнием. Магний лучше всего пить вечером перед сном, чтобы хорошо спалось.
По мнению Марии Швабауэр, самые сложные по взаимодействию из списка витаминов — кальций, железо и цинк. Она советует принимать их в разное время:
кальций — утром с витамином D;
цинк — во время перекуса;
железо — в обед, лучше натощак, но если чувствительное пищеварение, то можно после еды. Запивать водой, но не чаем, кофе или соками. Не совмещать с молочными продуктами.
Но прежде чем начать пить что-то, нужно проконсультироваться с врачом и сдать анализы.