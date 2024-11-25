Продавец вынес из магазина электроники на Заневском проспекте десять айфонов на 1 млн рублей

Продавец-кассир вынес из магазина электроники в ТЦ «Заневский каскад» десять телефонов за одиннадцать дней. Как стало известно «Фонтанке» 25 ноября, общий ущерб, который принес сотрудник компании, составил 1 030 442 рублей.

В период с 10 по 21 ноября 22-летний сотрудник успел вынести из магазина один iPhone 16 Pro Max с памятью 256 ГБ и девять iPhone 15 с памятью от 128 до 256 ГБ.

Руководство магазина просит полицию отыскать телефонного вора, действия которого попали на камеру видеонаблюдения. Найти его вряд ли будет затруднительно — молодой человек был трудоустроен официально.