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Происшествия Продавец вынес из магазина электроники на Заневском проспекте десять айфонов на 1 млн рублей

Продавец вынес из магазина электроники на Заневском проспекте десять айфонов на 1 млн рублей

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4 комментария

Продавец-кассир вынес из магазина электроники в ТЦ «Заневский каскад» десять телефонов за одиннадцать дней. Как стало известно «Фонтанке» 25 ноября, общий ущерб, который принес сотрудник компании, составил 1 030 442 рублей.

В период с 10 по 21 ноября 22-летний сотрудник успел вынести из магазина один iPhone 16 Pro Max с памятью 256 ГБ и девять iPhone 15 с памятью от 128 до 256 ГБ.

Руководство магазина просит полицию отыскать телефонного вора, действия которого попали на камеру видеонаблюдения. Найти его вряд ли будет затруднительно — молодой человек был трудоустроен официально.

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Комментарии
6
Евгений СПб
19 минут
Пу развязал руки людям на совершение различных преступлений. Перестали бояться, ведь если схватят, есть вариант быть амнистированным. Поэтому, преступлений будет больше и больше.
iamback
1 минута
Может он план хотел выполнить, а деньги принести в магазин )
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