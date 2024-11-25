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Город Штормовое предупреждение внесло коррективы в разводку мостов

Штормовое предупреждение внесло коррективы в разводку мостов

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В ночь с 25 на 26 ноября мосты по Неве, Большой и Малой Неве не будут разводиться из-за штормового предупреждения. Об этом вечером в понедельник сообщил официальный канал СПб ГБУ «Мостотрест» в телеграме.

«На высоте 25 метров сохраняется южный, юго-западный ветер 12–16 метров в секунду», — говорится в сообщении.

Отдельно отмечается, что с 02:00 до 05:00 движение по Большеохтинскому мосту будет закрыто для выполнения работ.

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Штормовое предупреждение Разводка моста Мостотрест Петербурга
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