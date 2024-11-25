Житель Ломоносова явился в полицию с повинной и признался в кражах корма для бездомных животных

Двадцатилетний житель Ломоносова явился в отделение полиции с повинной и признался в совершении двух краж из магазинов, торгующих товарами для животных. Как стало известно «Фонтанке» 25 ноября, кражи были совершены в разное время в разных точках одной и той же сети.

В одном из магазинов молодой человек прихватил две упаковки корма для кошек, в другом — две упаковки корма для собак. В обоих случаях, по его словам, лакомство досталось бездомным животным.

Признав свою вину полностью, благодетель беспризорных кошек и собак сообщил, что раскаивается в содеянном.