В петербургском дацане зажгли тысячи лампад. Буддисты отмечают Зула хурал

Источник: Андрей Бок / «Фонтанка.ру»







Один из самых важных праздников Зула хурал, или Праздник тысячи свечей, отмечают петербургские буддисты 25 ноября. В дацане ламы зажгли 1008 лампад во внутренних помещениях, а прихожане украсили светильниками храмовый сад.

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В алтарном зале дацана тибетские монахи из индийского монастыря Дрепунг создают большой сакральный рисунок — мандалу Ваджрапани из окрашенного песка.

Зула хурал проводится в 25-е лунные сутки 10-го месяца по лунному календарю. Масляная лампада — зула — зажигается в память о буддийском философе, реформаторе XV века Дже Цзонхаве. Он известен не только книгой «Ламрим» («Этапы пути пробуждения»), но и практикой Тугдам (посмертной медитации): его тело находилось в нетленном состоянии три года, позже оно было заложено в золотую ступу. Основоположник школы Гелуг ушел в Паринирвану в 1419 году. В 1420 году его ученики в память об учителе начали возжигать лампадки (зула) в знак того, что его путь озарился светом.

В дни празднования Зула хурала верующие стараются совершать различные благие поступки: налагают на себя обеты, в том числе обет молчания, постятся, делают подношения храмам и монастырям.