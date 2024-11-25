Два столкнувшихся друг с другом тягача перекрыли внутреннее кольцо КАД перед Кронштадтом

Два тягача столкнулись на 118-м километре КАД (внутреннее кольцо) и перекрыли дорогу. Авария случилась в 19:45 25 ноября, сообщает пресс-служба ФКП «Дирекция КЗС Петербурга Минстроя РФ».

Источник: читатель «Фонтанки»

На кадрах, которые прислал «Фонтанке» очевидец ДТП, можно увидеть, что тягач Volvo влетел в правое ограждение трассы, сильно повредив перед. Второй грузовик пострадал меньше, вероятно, успел вовремя остановиться.

Отмечается, что в ДТП никто не пострадал. Сейчас на месте происшествия работают экстренные службы.

«Движение автомобильного транспорта в районе аварии полностью блокировано», — пишет в своем telegram-канале «Дирекция КЗС Петербурга».

По данным «Яндекс.Карт», фуры перекрыли левый, средний и правый ряд. Участок КАД, где случилась авария, — бордового цвета.