В магазине Таганрога нашли избитых шестимесячных близнецов в люльке. Один из них был мёртв

Люльки-переноски с младенцами обнаружили в одном из магазинов Таганрога. Один из шестимесячных малышей, оказавшихся братьями-близнецами, был мертв. Задержана мать детей, сообщает 25 ноября Следственный комитет Ростовской области.
Следствие полагает, что накануне женщина была пьяна и избила сыновей, после чего положила в переносные люльки и оставила в магазине. Сотрудники торговой точки вызвали скорую помощь. Врачи констатировали смерть одного из близнецов, а второго ребенка увезли в больницу.
В отношении матери малышей возбудили уголовное дело об убийстве и покушении на убийство. На опубликованной СК видеозаписи она говорит, что признает вину и раскаивается. Женщине грозит до 20 лет лишения свободы. Следствие ходатайствует о заключении под стражу.
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