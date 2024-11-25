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Происшествия В магазине Таганрога нашли избитых шестимесячных близнецов в люльке. Один из них был мёртв

В магазине Таганрога нашли избитых шестимесячных близнецов в люльке. Один из них был мёртв

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7 комментариев

Люльки-переноски с младенцами обнаружили в одном из магазинов Таганрога. Один из шестимесячных малышей, оказавшихся братьями-близнецами, был мертв. Задержана мать детей, сообщает 25 ноября Следственный комитет Ростовской области.

Следствие полагает, что накануне женщина была пьяна и избила сыновей, после чего положила в переносные люльки и оставила в магазине. Сотрудники торговой точки вызвали скорую помощь. Врачи констатировали смерть одного из близнецов, а второго ребенка увезли в больницу.

В отношении матери малышей возбудили уголовное дело об убийстве и покушении на убийство. На опубликованной СК видеозаписи она говорит, что признает вину и раскаивается. Женщине грозит до 20 лет лишения свободы. Следствие ходатайствует о заключении под стражу.

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Комментарии
8
В д. Гадюкино - дожди.
33 минуты
Ну хоть не чайлдфри.
El&na
15 минут
Какой кошмар, и как такие живут?! Зверье
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