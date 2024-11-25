В магазине Таганрога нашли избитых шестимесячных близнецов в люльке. Один из них был мёртв

Люльки-переноски с младенцами обнаружили в одном из магазинов Таганрога. Один из шестимесячных малышей, оказавшихся братьями-близнецами, был мертв. Задержана мать детей, сообщает 25 ноября Следственный комитет Ростовской области.

Следствие полагает, что накануне женщина была пьяна и избила сыновей, после чего положила в переносные люльки и оставила в магазине. Сотрудники торговой точки вызвали скорую помощь. Врачи констатировали смерть одного из близнецов, а второго ребенка увезли в больницу.