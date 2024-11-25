Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Премия ФонтанкиLemon Guide(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+4°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+4°

пасмурно, без осадков

ощущается как 0

4 м/c,

южн.

 758мм 89%
Подробнее
2 Пробки
USD 103,79
EUR 108,87
Верфи укрупняются
Владимиру Яковлеву 80 лет
Промышленный Петербург
Кто заработал на оружии
У кого остался порох в пороховницах
Тромбы при варикозе молодеют
Рейтинги "Фонтанки"
Общество В НАТО обсуждают сценарий превентивных ударов по России в случае военного конфликта

В НАТО обсуждают сценарий превентивных ударов по России в случае военного конфликта

3 225
42 комментария

НАТО следует нанести превентивные высокоточные удары по территории России в случае вооруженного конфликта Москвы со странами альянса. Про обсуждение подобной стратегии 25 ноября рассказал глава военного комитета блока адмирал Роб Бауэр на конференции в Брюсселе. Трансляция шла на YouTube, пишет РБК.

Адмирал Бауэр назвал позитивным изменение отношения стран блока НАТО к своей сущности как оборонного альянса. По словам главы военного комитета НАТО, в случае нападения России «грамотнее не ждать, а поражать пусковые установки. «Необходима комбинация высокоточных ударов, которые выведут из строя системы, которые используются для нападения на нас, и мы должны нанести первый удар», — считает глава комитета.

По мнению Бауэра, сейчас Североатлантический альянс должен восполнять свои истощившиеся запасы оружия, а также инвестировать в ПВО и системы нанесения высокоточных ударов. При этом он подчеркнул, что руководители крупнейших западных компаний должны быть готовы к военному сценарию и соответствующим образом скорректировать свои производственные и распределительные линии.

Российская сторона неоднократно заявляла, что не планирует воевать со странами НАТО. Президент Владимир Путин много раз говорил, что у страны нет в этом никакого интереса — ни геополитического, ни экономического, ни политического, ни военного.

19 ноября шестью оперативно-тактическими ракетами ATACMS производства США и 21 ноября в ходе комбинированной ракетной атаки системами Storm Shadow производства Великобритании и Himars производства США были нанесены удары по военным объектам на территории Российской Федерации — в Брянской и Курской областях.

После этого президент РФ Владимир Путин выступил с заявлением, в котором рассказал об ударе по объекту ОПК Украины в Днепропетровске «Орешником». Это новейший российский ракетный комплекс средней дальности, способный нести боеголовки в ядерном оснащении. Глава государства подчеркнул, что удар был нанесен в качестве ответа на эскалацию со стороны США, которые дали разрешение Киеву бить по территории РФ ракетами ATACMS. «Мы считаем себя вправе применять наше оружие против военных объектов тех стран, которые позволяют применять своё оружие против наших объектов, а в случае эскалации агрессивных действий будем отвечать так же решительно и зеркально», — сказал Владимир Путин.

Совет Украина — НАТО заявил, что проведет экстренное заседание, чтобы обсудить последствия применения ВС РФ новейшего ракетного комплекса «Орешник».

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE12
Смех
HAPPY1
Удивление
SURPRISED2
Гнев
ANGRY18
Печаль
SAD4
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
42
Gurza
36 минут
Ну... Судя по свежим спутниковым фото "Южмаша", непонятно, куда этот "Орешник" попал...
В д. Гадюкино - дожди.
1 час
А вот ПСБ уже принимает рубли под 30% годовых. Тридцать!! )) Видимо, догадывается, что будет из себя представлять российская нацвалюта в ближайшее время. )
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Колоноскопия и анализ на скрытую кровь: врачи рассказали о способах диагностики рака кишечника на ранней стадии
24 ноября, 18:00
Новости компаний
Поправимое дело: врачи рассказали, какие проблемы решает пластика живота и когда пора ее делать
23 ноября, 18:00
Новости компаний
Николай Басков спел для «Героев нашего времени» в БКЗ «Октябрьский»
23 ноября, 13:35
ТОП 5
Новости компаний
Setl Group выплатил 8-й купонный доход по биржевым облигациям серии 002Р-03
25 ноября, 17:00
«Ленстройтрест» в четвертый раз подряд в числе надежных застройщиков страны
25 ноября, 15:25
Наше Радио-Санкт-Петербург – дважды лауреат премии «Радиомания-2024»
25 ноября, 14:51
ЖК «Бионика Заповедная» получил международную архитектурно-дизайнерскую премию
25 ноября, 11:35
Колоноскопия и анализ на скрытую кровь: врачи рассказали о способах диагностики рака кишечника на ранней стадии
24 ноября, 18:00
Поправимое дело: врачи рассказали, какие проблемы решает пластика живота и когда пора ее делать
23 ноября, 18:00
Николай Басков спел для «Героев нашего времени» в БКЗ «Октябрьский»
23 ноября, 13:35
Совмещать материнство и бизнес проще с господдержкой
22 ноября, 22:05
Царскосельские холмы: дружелюбная среда для жителей и их питомцев
22 ноября, 18:00
Продажи в проекте «А101 Лаголово» выросли в октябре почти на 75%
22 ноября, 17:30
Группа Аквилон приобрела второй участок в г. Иваново
22 ноября, 16:30
Квартиры с видом на Неву от «Группы ЛСР»
22 ноября, 16:20