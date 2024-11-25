В НАТО обсуждают сценарий превентивных ударов по России в случае военного конфликта

НАТО следует нанести превентивные высокоточные удары по территории России в случае вооруженного конфликта Москвы со странами альянса. Про обсуждение подобной стратегии 25 ноября рассказал глава военного комитета блока адмирал Роб Бауэр на конференции в Брюсселе. Трансляция шла на YouTube, пишет РБК.

Адмирал Бауэр назвал позитивным изменение отношения стран блока НАТО к своей сущности как оборонного альянса. По словам главы военного комитета НАТО, в случае нападения России «грамотнее не ждать, а поражать пусковые установки. «Необходима комбинация высокоточных ударов, которые выведут из строя системы, которые используются для нападения на нас, и мы должны нанести первый удар», — считает глава комитета.

По мнению Бауэра, сейчас Североатлантический альянс должен восполнять свои истощившиеся запасы оружия, а также инвестировать в ПВО и системы нанесения высокоточных ударов. При этом он подчеркнул, что руководители крупнейших западных компаний должны быть готовы к военному сценарию и соответствующим образом скорректировать свои производственные и распределительные линии.

Российская сторона неоднократно заявляла, что не планирует воевать со странами НАТО. Президент Владимир Путин много раз говорил, что у страны нет в этом никакого интереса — ни геополитического, ни экономического, ни политического, ни военного.

19 ноября шестью оперативно-тактическими ракетами ATACMS производства США и 21 ноября в ходе комбинированной ракетной атаки системами Storm Shadow производства Великобритании и Himars производства США были нанесены удары по военным объектам на территории Российской Федерации — в Брянской и Курской областях.

После этого президент РФ Владимир Путин выступил с заявлением, в котором рассказал об ударе по объекту ОПК Украины в Днепропетровске «Орешником». Это новейший российский ракетный комплекс средней дальности, способный нести боеголовки в ядерном оснащении. Глава государства подчеркнул, что удар был нанесен в качестве ответа на эскалацию со стороны США, которые дали разрешение Киеву бить по территории РФ ракетами ATACMS. «Мы считаем себя вправе применять наше оружие против военных объектов тех стран, которые позволяют применять своё оружие против наших объектов, а в случае эскалации агрессивных действий будем отвечать так же решительно и зеркально», — сказал Владимир Путин.

Совет Украина — НАТО заявил, что проведет экстренное заседание, чтобы обсудить последствия применения ВС РФ новейшего ракетного комплекса «Орешник».