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Доброе дело В Петербурге и Москве пройдёт благотворительный продовольственный марафон в помощь нуждающимся

В Петербурге и Москве пройдёт благотворительный продовольственный марафон в помощь нуждающимся

885
4 комментария

Жителей Москвы и Санкт-Петербурга приглашают присоединиться к благотворительной акции «Корзина доброты», в ходе которой будут собирать продукты для нуждающихся. В этом году продовольственный марафон впервые пройдет в формате «Две столицы».

«Корзину доброты» проводят благотворительные фонды «Выручаем» и «Банк еды „Русь“». В этом году акция охватит 17 регионов России. Сбор помощи пройдет одновременно в двух столицах, после чего продукты передадут нуждающимся в 15 регионах. В частности, помощь будет направлена в Белгородскую, Брянскую, Курскую, Ленинградскую, Новгородскую, Псковскую области и др.

Сбор продовольственной помощи пройдет 14 декабря в сетевых магазинах. В Петербурге в акции примут участие 300 магазинов, в Москве — полторы тысячи. Будут приниматься продукты длительного хранения: крупы, консервы, чай, сахар, макароны и многое другое. Их можно будет передать волонтёрам банка еды «Русь» или оставить в специальной корзине. После будут сформированы продуктовые наборы, которые направят многодетным семьям, одиноким пенсионерам и другим нуждающимся в преддверии наступающего Нового года.

Также в акции можно принять участие в качестве волонтёра, сейчас идёт набор помощников. Чтобы присоединиться к ним, необходимо заполнить анкету добровольца.

Все подробности акции — на сайте банка еды «Русь».

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Комментарии
4
Mies
59 минут
Вывсеврете! В великой и процветающей России нет голодных и нуждающихся!
Гость
1 час
Хочу предложить вам, тут женщина из-за пазухи вытащила несколько ярких и мокрых от снега журналов, взять несколько журналов в пользу детей Германии. По полтиннику штука. Нет, не возьму, кратко ответил Филипп Филиппович, покосившись на журналы. Совершенное изумление выразилось на лицах, а женщина покрылась клюквенным налётом. Почему же вы отказываетесь? Не хочу. Вы не сочувствуете детям Германии? Сочувствую. Жалеете по полтиннику? Нет. Так почему же? Не хочу. Помолчали.
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