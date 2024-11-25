В Петербурге и Москве пройдёт благотворительный продовольственный марафон в помощь нуждающимся

Жителей Москвы и Санкт-Петербурга приглашают присоединиться к благотворительной акции «Корзина доброты», в ходе которой будут собирать продукты для нуждающихся. В этом году продовольственный марафон впервые пройдет в формате «Две столицы».
«Корзину доброты» проводят благотворительные фонды «Выручаем» и «Банк еды „Русь“». В этом году акция охватит 17 регионов России. Сбор помощи пройдет одновременно в двух столицах, после чего продукты передадут нуждающимся в 15 регионах. В частности, помощь будет направлена в Белгородскую, Брянскую, Курскую, Ленинградскую, Новгородскую, Псковскую области и др.
Сбор продовольственной помощи пройдет 14 декабря в сетевых магазинах. В Петербурге в акции примут участие 300 магазинов, в Москве — полторы тысячи. Будут приниматься продукты длительного хранения: крупы, консервы, чай, сахар, макароны и многое другое. Их можно будет передать волонтёрам банка еды «Русь» или оставить в специальной корзине. После будут сформированы продуктовые наборы, которые направят многодетным семьям, одиноким пенсионерам и другим нуждающимся в преддверии наступающего Нового года.
Также в акции можно принять участие в качестве волонтёра, сейчас идёт набор помощников. Чтобы присоединиться к ним, необходимо заполнить анкету добровольца.
Все подробности акции — на сайте банка еды «Русь».