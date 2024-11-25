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Происшествия В московском метро в тоннеле заметили нарушителя. Он объяснил, что ему нужна вода

В московском метро в тоннеле заметили нарушителя. Он объяснил, что ему нужна вода

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3 комментария

Проникшего в тоннель пассажира задержали в столичном метрополитене. На просьбу объяснить свое поведение мужчина рассказал, что ему понадобилась вода. Подробности 25 ноября сообщает «МВД Медиа».

Нарушителя застукали минувшим утром на станции метро «Трубная» Люблинско-Дмитровской линии. Пассажир попал в тоннель через служебную зону в конце платформы. Работники метрополитена вызвали полицию. Прибывшему наряду 41-летний житель Салехарда объяснил, что пошел в тоннель просто набрать воды.

В отношении задержанного составлен административный протокол за нарушение пропускного режима охраняемого объекта. Материалы переданы в суд.

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Комментарии
3
VKuser6922942
24 минуты
Пересоленная новость
Maik5
4 минуты
Там была вода?
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