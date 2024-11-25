В московском метро в тоннеле заметили нарушителя. Он объяснил, что ему нужна вода

Проникшего в тоннель пассажира задержали в столичном метрополитене. На просьбу объяснить свое поведение мужчина рассказал, что ему понадобилась вода. Подробности 25 ноября сообщает «МВД Медиа».

Нарушителя застукали минувшим утром на станции метро «Трубная» Люблинско-Дмитровской линии. Пассажир попал в тоннель через служебную зону в конце платформы. Работники метрополитена вызвали полицию. Прибывшему наряду 41-летний житель Салехарда объяснил, что пошел в тоннель просто набрать воды.

В отношении задержанного составлен административный протокол за нарушение пропускного режима охраняемого объекта. Материалы переданы в суд.