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Технологии Сбои наблюдаются в работе Т-Банка

Сбои наблюдаются в работе Т-Банка

1 981
3 комментария

Сбои наблюдаются в работе Т-Банка днем 25 ноября. По данным сервиса «Сбой.РФ», фиксируется больше 300 жалоб.

Около 15 часов Т-Банк начал работать с перебоями. Пользователи пожаловались на проблемы с переводами в приложении банка. По состоянию на 15:50, 340 жалоб было получено за последние 15 минут.

На сайте «Сбой.РФ» уточняется, что больше всего на работу Т-Банка жалуются жители Москвы — 62%. В Ярославской области и Петербурге количество жалоб гораздо ниже — 5%.

«Платежи и переводы могут не работать. Уже исправляем» — такое уведомление выдает приложение Т-Банка при попытке перевести деньги на другой счет.

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Комментарии
3
Игорь Протасов
3 минуты
Т-банк ещё те мошенники... человеку с просроченным кредитом предлагают другой кредит... загоняют людей в долговое рабство с кабальными процентами...
Гость
40 минут
IT-шник, существо пугливое и ранимое. При попытках призвать, исчезает в неизвестном направлении навсегда.
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