Сбои наблюдаются в работе Т-Банка днем 25 ноября. По данным сервиса «Сбой.РФ», фиксируется больше 300 жалоб.

Около 15 часов Т-Банк начал работать с перебоями. Пользователи пожаловались на проблемы с переводами в приложении банка. По состоянию на 15:50, 340 жалоб было получено за последние 15 минут.

На сайте «Сбой.РФ» уточняется, что больше всего на работу Т-Банка жалуются жители Москвы — 62%. В Ярославской области и Петербурге количество жалоб гораздо ниже — 5%.

«Платежи и переводы могут не работать. Уже исправляем» — такое уведомление выдает приложение Т-Банка при попытке перевести деньги на другой счет.