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Общество Финансы Аналитики определили самую низкую стоимость продуктовой корзины по городам и торговым сетям

Аналитики определили самую низкую стоимость продуктовой корзины по городам и торговым сетям

Санкт-Петербург вошел в пятерку городов, где набор из 35 позиций продуктов в сети обойдется дешевле всего — в целом по России, а также в торговой сети «Пятерочка».

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1 комментарий

Институт человека РОМИР представил исследование мониторинга цен по 35 товарам повседневного спроса, оценив их стоимость в семи самых популярных торговых сетях магазинов шаговой доступности в 19 городах страны. Оказалось, что самая низкая стоимость продовольственной корзины — у «Пятерочки»: здесь она стоит 3 094 рубля, что на 9 % ниже, чем в среднем по стране и в других магазинах. Среди городов самые дешевые продукты оказались в Новосибирске, а самые дорогие — в Краснодаре.

Исследование проводилось в октябре–ноябре 2024 г. Для расчета стоимости базовой потребительской корзины в продовольственных сетях был составлен и проанализирован список товаров, соответствующих требованиям Росстата о составе минимальной продуктовой потребительской корзины на 2024 год и доступных в перечисленных торговых сетях. В этот список входят хлебные изделия, овощи и фрукты, бакалея, мясо и рыба, молочные продукты, яйца и другие товарные группы повседневного спроса. В каждой из семи торговых сетей — «Пятерочка», «Верный», «ВкусВилл», «Дикси», «Магнит», «Супер Лента» и «Фасоль» — аналитики РОМИР выбирали самые доступные по цене позиции.

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Комментарии
1
Dr. Jones
25 минут
Кто-то верит в эти цифры?
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