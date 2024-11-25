Аналитики определили самую низкую стоимость продуктовой корзины по городам и торговым сетям

Институт человека РОМИР представил исследование мониторинга цен по 35 товарам повседневного спроса, оценив их стоимость в семи самых популярных торговых сетях магазинов шаговой доступности в 19 городах страны. Оказалось, что самая низкая стоимость продовольственной корзины — у «Пятерочки»: здесь она стоит 3 094 рубля, что на 9 % ниже, чем в среднем по стране и в других магазинах. Среди городов самые дешевые продукты оказались в Новосибирске, а самые дорогие — в Краснодаре.