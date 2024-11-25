Позади большая работа. Экс-губернатору Яковлеву — 80 лет

Источник: Глеб Щелкунов / «Коммерсантъ»







Ледовый дворец, Ушаковская развязка, КАД, Смольнинская набережная — все это начинали строить в те годы, когда во главе петербургской администрации был Владимир Яковлев. И грандиозное 300-летие Петербурга связано с его именем. В 1996 году немногословный вице-мэр выиграл дебаты у красноречивого мэра Анатолия Собчака. До 2003 года управлял Петербургом. И строил. «Фонтанка» поговорила с бывшим градоначальником в его 80-й день рождения.

- Владимир Анатольевич, ваша первая избирательная кампания, помню, проходила под слоганом «Впереди большая работа». У этого «впереди» было безденежье не только в регионе - во всей России, усугубившееся дефолтом 1998 года. А Петербург все-таки строил.

— Действительно, сложное было время, всего не хватало. Но без новых станций метро («Спортивная», «Чкаловская», «Старая Деревня», «Крестовский остров». — Прим. ред.), без ремонта фасадов, без дорог, набережных, без строительства крупных объектов, транспортных развязок не было бы того, что есть сегодня, не было бы того бизнеса туристического и внимания к нашему городу. И международный уровень празднования 300-летия Петербурга — важное событие не только для нас, он сыграл свою роль в создании имиджа культурной столицы России. Все это требовалось городу, а я старался всё по жизни делать, как надо.

— Если бы, выдвигая свою кандидатуру на должность губернатора в 1996 году, вы знали, насколько это сложно, вы бы все равно баллотировались?

- Я был вице-мэром в правительстве и, конечно, знал, насколько это трудно. Но мне хотелось это исправить. Хотелось для города сделать что-то большее.

— Вас называли то сантехником, то строителем. Возможно, связывая с вашим губернаторством как раз начало большой стройки в Петербурге. Многие уже и не знают, что оно случилось именно в период вашего руководства городом. Как это удавалось, когда, например, в начале 2000-х городской бюджет был 70 млрд рублей (для сравнения: сейчас 1,5 триллиона)?

— Очень сложно, но все, что мы наметили, все объекты были реализованы. Это получилось не случайно — мы смотрели как бы далеко вперед. Впервые не только в Петербурге, а в России разработали Стратегический план развития на 20–25 лет с тем расчетом, чтобы можно было планировать свою деятельность на будущее. Поэтому нам и кредиты Международный банк реконструкции и развития давал под более дешевые проценты, чтобы мы могли эти проекты реализовывать.

Неслучайно у нас зародилась идея продолжения строительства кольцевой дороги вокруг города, завершения строительства комплекса защитных сооружений, начало проектных работ по западному скоростному диаметру, строительство Смоленской набережной и так далее. Вместе с нами план разрабатывал Леонтьевский центр, я ему очень благодарен. Мы ведь не просто составили список дел, мы выслушали мнение практически всех крупных и средних организаций города, мнения горожан: что нужно, в какой последовательности, что первоочередное. Мы реализовали свой план практически на 100 процентов.

Чтобы привлекать внимание к городу, помните, благоустраивали Невский проспект? Пешеходные улицы — Малая Конюшенная, Малая Садовая. Неподалеку от этих улиц всегда сидят художники. Когда я гуляю по Невскому проспекту, обязательно подхожу поговорить с ними. А смотрите, какие красавцы-дворы в домах на Невском проспекта сохраняются и сегодня. То же самое мы делали на Петроградской стороне, на Васильевском острове.

Бизнес видел, во что город вкладывал деньги, и тоже принимал решение участвовать в такого рода проектах. Так мы брали кредиты, договаривались с инвесторами, что оплату будем производить позже. Но все объемы, какие были выполнены, всегда оплачивали. Сотрудничали так, чтобы друг друга не обмануть: те, кто строит, получает оплату, те, кто заказывает, получает построенный объект. Я считаю, все, что мы сделали, — хорошая, большая работа.

— Владимир Анатольевич, и в повседневной работе, и во время выборов на вас обрушивался шквал критики. Не все современные губернаторы работают в таких условиях информационной открытости. Как вы думаете, то, что писали СМИ о вас тогда, сейчас бы расценили как оскорбление власти?

— Слушайте, было ведь много справедливого в этой критике. Многим не нравились обвешанные фасады, неблагоустроенные территории, помойки, свалки. В ней справедливости было очень много. Другое дело, одним махом, за день — все изменить?

Невозможно. Критика в какой-то степени злила, но заставляла браться на разные дела и создавать крупные проекты. Я все время говорил, что если в городе не будет крупных проектов, если не будут крутиться башенные краны, не будет стройки, то не будет и его экономического развития и не будет процветания. А для того, чтобы в город приходил бизнес, необходимо показывать, что мы сами делаем.

- Вы сейчас живёте в Москве. Как часто вы бываете в Петербурге? И где?

— Обязательно приезжаю практически в месяц. Гуляю по любимым местам. Это вся центральная часть города: от Сенатской площади, Дворцовой, со всеми пешеходными улицами, Невским проспектом. Люблю всё, что связано с Литейным, Владимирским проспектами и Марата, Пушкинской улицей. Бываю в театрах. Мне надо пройтись, прогуляться, посмотреть, что делается вокруг, приятно, когда навстречу попадаются ещё знакомые лица, их достаточно много. По настроению могу заехать в Кронштадт, мне нравится там бродить по берегу Финского залива

«Фонтанка» поздравила Владимира Анатольевича Яковлева с юбилеем. А он передал добрые слова всем читателям «Фонтанки»: «Тем, кто помнит и кто поздравляет».