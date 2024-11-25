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Происшествия Отлетел через полперекрестка. Пешеход с алкогольным амбре не дождался «зеленого» на Долгоозерной

Отлетел через полперекрестка. Пешеход с алкогольным амбре не дождался «зеленого» на Долгоозерной

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2 комментария

Попытка перебежать дорогу на запрещающий сигнал светофора в Приморском районе Петербурга закончилась для пешехода больницей. Судя по видео ДТП, чудо, что мужчина вообще остался жив.

ДТП произошло около 00:10 25 ноября у дома 14 по Долгоозерной улице, на перекрестке с Комендантским проспектом, сообщает «Дорожный инспектор». 35-летний гражданин Узбекистана на Daewoo Matiz сбил 33-летнего мужчину, который переходил дорогу по регулируемому пешеходному переходу на красный свет.

Судя по видео с регистратора очевидца, пешеход пытался перебежать проезжую часть и угодил прямо под колеса. От удара он отлетел на середину перекрестка. Мужчину увезли в больницу. Предварительно его состояние оценили как средней тяжести, но травмы могут оказаться и тяжелыми.

«От пешехода исходил запах алкоголя», — добавляет «Дорожный инспектор».

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Комментарии
2
Отец Родной
41 минута
Заодно и от алкоголизма подлежат может
Гость
19 минут
ЗАЧЕМ видео замазывать? Лучше тогда и вовсе не опубликовывать
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