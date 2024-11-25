Рябков не исключил появления российских ракет меньшей и средней дальности в Азии

В качестве ответной меры на действия США в Азиатском регионе могут появиться российские ракеты средней и меньшей дальности (РСМД). Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, пишет ТАСС 25 ноября.
Появление РСМД зависит от решений США, «судьба моратория в руках Вашингтона», добавил Рябков. Он также отметил, что никаких международных ограничений на развертывание систем «Орешник» нет. «Применение „Орешника“ не имеет отношения к ограничениям по ДСНВ, Москва их соблюдает», — подчеркнул замглавы российского МИД.
«Целиком и полностью вся ответственность за происходящее на них (США. — Прим. ред.)», — заявил Рябков, добавив, что любой шаг в сторону эскалации со стороны Вашингтона не останется без ответа.
В четверг, 21 ноября, президент РФ Владимир Путин заявил об успешном применении новейшей ракетной системы средней дальности «Орешник». Был поражен завод «Южмаш» в Днепропетровске, являющийся объектом ОПК Украины. Путин подчеркнул, что использование такого оружия стало ответной реакцией на эскалацию конфликта со стороны Запада.
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