Рябков не исключил появления российских ракет меньшей и средней дальности в Азии

В качестве ответной меры на действия США в Азиатском регионе могут появиться российские ракеты средней и меньшей дальности (РСМД). Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, пишет ТАСС 25 ноября.

Появление РСМД зависит от решений США, «судьба моратория в руках Вашингтона», добавил Рябков. Он также отметил, что никаких международных ограничений на развертывание систем «Орешник» нет. «Применение „Орешника“ не имеет отношения к ограничениям по ДСНВ, Москва их соблюдает», — подчеркнул замглавы российского МИД.