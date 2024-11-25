В Кронштадте введен в эксплуатацию лицей на 550 мест

Как уточнили в ГК Алькор», построившей лицей, за счет складных перегородок и коридоры, и учебные пространства смогут менять размер и трансформироваться под разные задачи и группы учеников. Также в здании есть две террасы на третьем этаже для уроков на свежем воздухе, два бассейна, два спортзала, тренажерный зал, кабинеты кулинарии, резьбы по металлу и дереву, лингвистические классы и библиотека.