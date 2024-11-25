В Кронштадте введен в эксплуатацию лицей на 550 мест

На Цитадельской дороге в Кронштадте ввели в эксплуатацию лицей на 550 мест. Как сообщает «Главстрой Санкт-Петербург», лицей входит входит в комплекс социальной инфраструктуры туристско-рекреационного кластера «Остров фортов».
Трехэтажное здание рассчитано на 22 класса. Внутри спроектирован зал-атриум со стенами-трансформерами и лестницей-трибуной из износостойких HPL-панелей.
Как уточнили в ГК Алькор», построившей лицей, за счет складных перегородок и коридоры, и учебные пространства смогут менять размер и трансформироваться под разные задачи и группы учеников. Также в здании есть две террасы на третьем этаже для уроков на свежем воздухе, два бассейна, два спортзала, тренажерный зал, кабинеты кулинарии, резьбы по металлу и дереву, лингвистические классы и библиотека.
На территории рядом с лицеем расположится спортивный кластер с футбольным полем и баскетбольной площадкой, беговыми дорожками, зонами для прыжков в длину, уличными тренажерами и скамейками.
Как отметила руководитель проектного офиса по созданию туристско-рекреационного кластера «Остров фортов» Ксения Шойгу, лицей построили с соблюдением принципов безопасности и адаптивности: в классах — естественная освещенность, вентиляция и акустика, эргономичная мебель и оборудование. По ее словам, ввести лицей в эксплуатацию планируют со следующего учебного года.