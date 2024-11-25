Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Премия ФонтанкиLemon Guide(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+3°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+3°

пасмурно, без осадков

ощущается как -1

4 м/c,

южн.

 758мм 90%
Подробнее
5 Пробки
USD 102,58
EUR 107,43
Владимиру Яковлеву 80 лет
Кто заработал на оружии
Промышленный Петербург
У кого остался порох в пороховницах
Тромбы при варикозе молодеют
Рейтинги "Фонтанки"
Строительство В Кронштадте введен в эксплуатацию лицей на 550 мест

В Кронштадте введен в эксплуатацию лицей на 550 мест

493
1 комментарий

На Цитадельской дороге в Кронштадте ввели в эксплуатацию лицей на 550 мест. Как сообщает «Главстрой Санкт-Петербург», лицей входит входит в комплекс социальной инфраструктуры туристско-рекреационного кластера «Остров фортов».

Трехэтажное здание рассчитано на 22 класса. Внутри спроектирован зал-атриум со стенами-трансформерами и лестницей-трибуной из износостойких HPL-панелей.

Как уточнили в ГК Алькор», построившей лицей, за счет складных перегородок и коридоры, и учебные пространства смогут менять размер и трансформироваться под разные задачи и группы учеников. Также в здании есть две террасы на третьем этаже для уроков на свежем воздухе, два бассейна, два спортзала, тренажерный зал, кабинеты кулинарии, резьбы по металлу и дереву, лингвистические классы и библиотека.

На территории рядом с лицеем расположится спортивный кластер с футбольным полем и баскетбольной площадкой, беговыми дорожками, зонами для прыжков в длину, уличными тренажерами и скамейками.

Как отметила руководитель проектного офиса по созданию туристско-рекреационного кластера «Остров фортов» Ксения Шойгу, лицей построили с соблюдением принципов безопасности и адаптивности: в классах — естественная освещенность, вентиляция и акустика, эргономичная мебель и оборудование. По ее словам, ввести лицей в эксплуатацию планируют со следующего учебного года.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
zoera
46 минут
туристско-рекреационного кластера «Остров фортов». От этого словосочетания меня тошнит.
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Setl Group выплатил 8-й купонный доход по биржевым облигациям серии 002Р-03
25 ноября, 17:00
Новости компаний
«Ленстройтрест» в четвертый раз подряд в числе надежных застройщиков страны
25 ноября, 15:25
Новости компаний
ЖК «Бионика Заповедная» получил международную архитектурно-дизайнерскую премию
25 ноября, 11:35
ТОП 5
Новости компаний
«Ленстройтрест» в четвертый раз подряд в числе надежных застройщиков страны
25 ноября, 15:25
Наше Радио-Санкт-Петербург – дважды лауреат премии «Радиомания-2024»
25 ноября, 14:51
ЖК «Бионика Заповедная» получил международную архитектурно-дизайнерскую премию
25 ноября, 11:35
Колоноскопия и анализ на скрытую кровь: врачи рассказали о способах диагностики рака кишечника на ранней стадии
24 ноября, 18:00
Поправимое дело: врачи рассказали, какие проблемы решает пластика живота и когда пора ее делать
23 ноября, 18:00
Николай Басков спел для «Героев нашего времени» в БКЗ «Октябрьский»
23 ноября, 13:35
Совмещать материнство и бизнес проще с господдержкой
22 ноября, 22:05
Царскосельские холмы: дружелюбная среда для жителей и их питомцев
22 ноября, 18:00
Продажи в проекте «А101 Лаголово» выросли в октябре почти на 75%
22 ноября, 17:30
Группа Аквилон приобрела второй участок в г. Иваново
22 ноября, 16:30
Квартиры с видом на Неву от «Группы ЛСР»
22 ноября, 16:20
«Группа ЛСР» выводит в продажу новый дом «Пейзажного квартала»
22 ноября, 16:05