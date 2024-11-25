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Строительство Октябрьский спрос и цены на первичное жилье в Петербурге почти не изменились относительно сентября

Октябрьский спрос и цены на первичное жилье в Петербурге почти не изменились относительно сентября

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Рост ключевой ставки и недоступность рыночной ипотеки lkz большинствf покупателей жилья не сильно отразились на спросе в Петербурге. По данным Консалтингового центра «Петербургская Недвижимость», октябрьский спрос на жилье в городе сохранился на уровне сентября.

— В ноябре пока не видно изменений в структуре продаж, так как перераспределение лимитов и выдача семейной ипотеки стали стимулирующим факторjм, — говорит директор Консалтингового центра «Петербургская Недвижимость» Ольга Трошева. — При этом на рынке формируется отложенный спрос — у клиентов есть желание купить жилье, которые сдерживают рыночные ипотечные ставки.

Аналитики подчеркивают, что на фоне снижения предложения и замедления вывода новых проектов нет повода говорить о возможном снижении цен. Так, в октябре в Петербурге квадратный метр в классе «массмаркет» стоил в среднем 245 тыс. руб. С начала года средняя цена предложения выросла на 4%, или на 10 тыс. руб. за 1 кв. м.

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