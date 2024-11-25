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Строительство Город Setl Group купил участок под жилье в Невском районе — в первую очередь проекта вложат 19 млрд рублей

Setl Group купил участок под жилье в Невском районе — в первую очередь проекта вложат 19 млрд рублей

544
6 комментариев

Холдинг Setl Group приобрел земельный участок площадью 10,61 га на берегу Невы в Невском районе. На территории между Октябрьской набережной, Ультрамариновой улицей, Дальневосточным проспектом и проектируемой улицей построят более 180 тыс. кв. м жилья и социальные объекты.

Инвестиции в первую очередь комплекса составят около 19 млрд рублей. В ее рамках собираются построить 90 тыс. кв. м жилья, то есть половину от общего объема. Всего же проект предполагает строительство четырех жилых домов, школы на 1125 мест, двух детских садов на 190 и 250 мест, новой улицы. Также здесь разместятся кабинеты врачей общей практики во встроенных помещениях.

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Комментарии
6
Torres
32 минуты
они Набиуллину не слышали или такие оптимисты?) кто будет покупать эти квартиры? на какие шиши и что с ипотекой?))))) и откуда они возьмут деньги на строительство? неужели из банка по плавающей ставке?)
VKuser133194187
35 минут
Всё никак не наедятся девелоперы.
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