Setl Group купил участок под жилье в Невском районе — в первую очередь проекта вложат 19 млрд рублей

Холдинг Setl Group приобрел земельный участок площадью 10,61 га на берегу Невы в Невском районе. На территории между Октябрьской набережной, Ультрамариновой улицей, Дальневосточным проспектом и проектируемой улицей построят более 180 тыс. кв. м жилья и социальные объекты.
Инвестиции в первую очередь комплекса составят около 19 млрд рублей. В ее рамках собираются построить 90 тыс. кв. м жилья, то есть половину от общего объема. Всего же проект предполагает строительство четырех жилых домов, школы на 1125 мест, двух детских садов на 190 и 250 мест, новой улицы. Также здесь разместятся кабинеты врачей общей практики во встроенных помещениях.