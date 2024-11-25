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Происшествия Яхта с туристами затонула в Египте, есть выжившие

Яхта с туристами затонула в Египте, есть выжившие

4 310
1 комментарий

Яхта с туристами затонула около египетского курортного города Марса-Алама (Марса-эль-Алам) 25 ноября, сообщает РИА Новости со ссылкой на местные власти.

На борту было более 30 человек, ведутся их поиски. Некоторые уже найдены живыми.

Россиян на яхте не было, рассказал РИА Новости генконсул России в Хургаде.

Яхта вышла в плавание 24 ноября и должна была прибыть в Хургаду 29 ноября, передает «Москва 24». На ней плыли 14 членов экипажа и 31 турист. Сигнал бедствия экипаж подал сегодня в 6:30 мск.

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Комментарии
1
281696111
31 минута
хитрые бедуины повезли руинских волонтеров кормить голодных египтянских акул. но есть ньюанс :-))))
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