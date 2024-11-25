«Сапсан», ехавший из Петербурга в Москву, насмерть сбил пожилую женщину

На станции Любань поезд «Сапсан», следовавший из Петербурга в Москву, насмерть сбил пожилую женщину. О случившемся 25 ноября сообщает транспортная полиция.
Трагедия случилась в субботу рано утром в Тосненском районе Ленобласти. По данным транспортной полиции, 68-летняя местная жительница переходила железнодорожные пути на запрещающий сигнал светофора. Машинист применил экстренное торможение, но это не помогло. Травмы у женщины оказались несовместимы с жизнью.
«По данному факту сотрудниками Санкт-Петербургского линейного управления МВД России на транспорте проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — отметили в пресс-службе ведомства.
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